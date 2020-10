Candidatos já gastaram mais de R$ 4 milhões no Facebook

O Facebook já obteve mais de R$ 4 milhões nestas eleições. Segundo o sistema de divulgação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a plataforma prestou 2892 serviços para 1823 candidatos nessa eleição com um total de R$ 4.195.308,37. O maior beneficiário é a Direção Nacional do Novo, que gastou R$ 90 mil com impulsionamento de conteúdo.

Na segunda colocação aparece Arthur do Val (Patriota), candidato à Prefeitura de São Paulo. O candidato declarou ter gastado R$ 85 mil com três impulsionamentos de conteúdo. Mesmo valor gasto pela Direção Municipal do PP em Florianópolis. A sigla tem Ângela Amin como candidata à prefeitura municipal. Na terceira colocação, José Roberto Tripoli (PV), candidato a vereador em São Paulo, que já gastou R$ 75 mil no Facebook.