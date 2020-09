Candidatos negros são 35% dos que disputam prefeituras

Apesar de serem quase metade dos candidatos à eleição municipal, pretos e pardos ainda são minoria nos pleitos às prefeituras do País em relação aos brancos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mesmo sendo cerca de 49,9% de todos os candidatos do País, postulantes à eleição registrados no TSE como pretos e pardos representam apenas cerca de 35% dos candidatos a prefeito, mas são maioria na disputa pelo cargo de vereador.

A comparação revela que a quantidade recorde de candidatos negros neste ano, que superou pela primeira vez a de brancos, não foi acompanhada de uma representação proporcional no pleito a cargos mais altos. A tendência já era observada em eleições anteriores também com candidaturas de mulheres.

O incentivo e financiamento a candidaturas de negros tem ocupado o debate sobre as regras eleitorais nas últimas semanas. A valência de um critério aprovado pelo TSE sobre a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e tempo de propaganda na televisão e rádio que determina a divisão proporcional ao número de candidatos negros e brancos, independente do cargo, já na eleição deste ano, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, e deve ter um veredicto até o fim desta semana, como você leu no relatório semanal Fique de Olho.

A medida tem gerado divisão entre siglas, já que pode alterar a distribuição dos R$ 2 bilhões do fundão e do tempo de propaganda, enquanto as campanhas oficiais já inciam, mas recebeu o apoio do presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso.

A motivação da inclusão do critério é exatamente o subfinanciamento das candidaturas de negros observado em eleições anteriores, em relação a candidaturas de brancos. A quantidade de candidatos a cargos mais altos é um dos fatores que pode ter relação com essa realidade, já que o financiamento de campanhas a cargos majoritários costuma ser mais robusto. /Roberta Vassallo