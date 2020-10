Candidatos reclamam de cancelamentos de debates em SP

Candidatos que estão afastados das primeiras colocações nas pesquisas para Prefeitura de São Paulo reclamaram da decisão de algumas emissoras de cancelarem seus debates. Nesta terça-feira, 6, a CNN avisou que não faria um encontro entre os concorrentes na capital paulista. O culpado escolhido foi o atual favorito, Celso Russomano (Republicanos).

“Russomano está com medo do confronto e usa estruturas do poder para cancelar debates. Record, SBT e CNN já cancelaram. Quer evitar exposição para não derreter como nas outras eleições”, disse Joice Hasselmann (PSL). Arthur do Val (Patriotas) colocou Bruno Covas (PSDB) como também responsável pelos cancelamentos. “Russomano e Covas querem impedir VOCÊ de assistir os debates na TV”, disse em seu Twitter. “A democracia corre risco quando o povo é impedido de ver um mero debate de ideias.”

Marina Helou (Rede) não citou nomes, mas lamentou a decisão das emissoras. “Quem perde é a cidade, os eleitores e a democracia. Ainda mais em um contexto de pandemia em que agendas de rua estão (ou deveriam estar) restritas. O que sobra da eleição sem o debate de propostas e ideias?”, afirmou. Além das três emissoras, a Globo também não deve realizar debate no primeiro turno das eleições.