Candidatura de Erundina provoca racha no PSOL

A candidatura de Luiz Erundina (PSOL-SP) à presidência da Câmara dos Deputados rachou a bancada do PSOL na Câmara. A decisão de parte do partido de aderir ao bloco de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara irritou a parlamentar paulista, que chamou o movimento de adesão “ao fisiologismo e à barganha por cargos na Mesa da Câmara”.

É lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha por cargos na Mesa da Câmara. Essa é uma prática dos partidos de direita com a qual eu não compactuo. — Luiza Erundina (@luizaerundina) January 22, 2021

Claro que os parlamentares da sigla que esboçam se unir no bloco do emedebista não gostaram da posição de Erundina. Fernanda Melchionna (PSOL-RJ), por exemplo, chamou de “lamentável” a postagem da parlamentar paulista. Marcelo Freixo também se manifestou: “É inaceitável insinuar que a defesa da entrada do PSOL no bloco democrático para derrotar Bolsonaro passa pela negociação de cargos. Isso não é verdade”, disse.

Outros nomes do partido na Câmara, como Sâmia Bomfim (SP) e David Miranda (RJ) também criticaram a ex-prefeita de São Paulo por atirar os colegas aos lobos das redes sociais.

O debate todo é na disputa pelo maior bloco. Os cargos na mesa diretora respeitam o princípio da proporcionalidade. Ou seja, o maior bloco tem preferência na indicação e pode emplacar um nome como primeiro vice na Casa. Sem o PSOL, o bloco de Baleia Rossi e Rodrigo Maia (DEM-RJ) não terão maioria, o que permitiria ao grupo de Arthur Lira (PP-AL) ter a prioridade na indicação de cargos.