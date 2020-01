Cantores sertanejos negam participação em evento com Bolsonaro

Equipe BR Político

A lista da Secom com os nomes de artistas sertanejos que participaram de evento com o presidente Jair Bolsonaro, na quarta-feira, 29, no Palácio da Planalto, inclui cantores que negam terem participado da cerimônia. Ontem, os artistas estiveram em Brasília para apresentar demandas do setor ao governo. Entre elas, o fim da meia-entrada.

Pelas redes sociais, artistas como Matheus, da dupla com Kauan e Hungria Hip Hop se manifestaram para dizer que não estiveram com Bolsonaro. Eles chamara de fake news o envolvimento dos nomes na lista da Secom.

“Aqui nos EUA tentando tirar umas férias em paz com a família e um monte de gente mandando mensagem e propagando notícias falsas. Gente, Kauan também está aqui, nós não fomos a lugar nenhum defender causa alguma e pra falar a verdade ficamos sabendo do que está acontecendo agora! Não acreditem em tudo que leem na internet!”, afirmou Matheus.

Outro ausente no evento, mas presente na lista, foi César Menotti, que faz dupla com Fabiano. No Instagram, ele postou vídeos diretamente de Orlando, nos Estados Unidos.

“Tá rolando fake news de que eu estava num evento político, não sei se a favor ou contra a meia-entrada. Meu dia foi totalmente corrido, sou homem para declarar tudo o que faço. Espero que vocês não acreditem em notícias falsas. Não sei do que se trata, não faço questão de saber. Não estive em evento nenhum, se alguém falar que eu tive, pede pra mandar foto, porque evento grande tem que ter foto”, disse Hungria.