Capitais registram ‘panelaços’ após fala de presidente

Várias capitais do País registraram e registram até o momento panelaços de protestos à resposta do presidente Jair Bolsonaro às acusações de que insiste em interferir politicamente na Polícia Federal. O discurso do chefe do Planalto feito agora há pouco foi longo, mas mais tangenciou do que focou em sua própria defesa. A ofensiva veio de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Jair Bolsonaro e ex-juiz da força-tarefa da Operação Lava Jato. Segundo revela o Estadão, o ex-magistrado tem provas.