Caravana da Irmã Dulce viaja hoje

Equipe BR Político

É grande a lista de políticos que vão integrar a caravana que representará o governo brasileiro nas cerimônias de canonização de Irmã Dulce, na Santa Sé, na Itália, entre esta quinta-feira, 10 e o próximo dia 15 de outubro. A cerimônia no Vaticano ocorre no domingo, 13. O esvaziamento causado pela viagem foi um dos argumentos usado para adiar para o dia 22 a votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado.

O decreto presidencial com os integrantes da comitiva está publicado no Diário Oficial da União de hoje. Fazem parte da romaria da Irmã Dulce: o vice-presidente Hamilton Mourão; os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do STF, Dias Toffoli, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Mas a lista não para por aí. Além deles, integram ainda comitiva, mas sem ônus para a União, o ex-presidente da República, José Sarney; o procurador-geral da República, Augusto Aras; o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Henrique da Silveira Sardinha Pinto; o prefeito de Salvador, Antônio Magalhães Neto; Ana Paula Leandro Mourão; Liana Gonçalves de Andrade; Patrícia Vasconcellos Maia; Cláudia Moraes Raso Sardinha Pinto; maria das Mercês Aras; e Maria das Graças Caiado.