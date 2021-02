Carga com insumos para 8,6 milhões de doses da Coronavac chega a SP

O Instituto Butantan recebeu na manhã desta quarta-feira, 10, uma carga de 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção de 8,7 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com laboratório Sinovac. Com a chegada do novo lote de insumos, o instituto totaliza 27 milhões de doses da vacina.

O governador paulista, João Doria (PSDB), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, acompanharam a chegada dos insumos.

Esse é o segundo lote de IFA que o Butantan recebe neste ano. A carga chegou ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, às 7h26, em voo vindo de Pequim. A previsão é de que esse lote seja entregue até o dia 23 deste mês ao Ministério da Saúde.

Após a liberação pela alfândega, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição.

“Mais 8,7 milhões de doses da vacina do Butantan para salvar vidas no Brasil. Todo esforço até aqui é recompensado com as imagens dos nossos heróis da saúde e idosos sendo imunizados nos quatro cantos do País. Viva a vacina. Viva a vida! #Esperança”, escreveu o governador João Doria (PSDB-SP) no Twitter.