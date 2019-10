Cargos de Eduardo e Flávio no PSL em pauta de convenção

Equipe BR Político

A destituição dos filhos do presidente, o senador Flávio e o deputado Eduardo, dos comandos dos diretórios estaduais do PSL do Rio de Janeiro e de São Paulo será um dos assuntos de convenção da Executiva Nacional do PSL, nesta sexta, 18, em Brasília. Segundo o Broadcast Político, apesar de o presidente da legenda, Luciano Bivar, afirmar que ainda não foi batido o martelo em relação a esses desligamentos, aliados já dão como certos. O dirigente irá participar da agenda.

Ao chegar ao encontro nesta manhã, o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), afirmou que o grupo ligado a Bivar irá votar com o governo apenas em pautas em que houver convergências, como as da área de segurança. Aproveitou para lamentar que, como líder, nunca foi chamado ao Planalto pra discutir pautas;