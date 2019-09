Carlos agora lança a mãe para vereadora

Equipe BR Político

Dezoito anos após concorrer contra a mãe em disputa por assento na Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC) lança-a agora para disputar uma vaga no ano que vem, informa a Folha. Duas vezes vereadora no passado, hoje Rogéria é assessora do deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ). Quanto ao futuro de Carlos, sobram incertezas, segundo interlocutores do parlamentar ouvidos pela reportagem. Em seu quinto mandato, ele poderia se afastar da política para ir morar em Santa Catarina, segundo seu círculo mais próximo.

