Carlos aponta ‘trama’ de Witzel contra Bolsonaro

Vera Magalhães

O vereador Carlos Bolsonaro compartilhou neste sábado no Twitter um vídeo do deputado Otoni de Paula em que ele acusa o governador Wilson Witzel de “canalhice”, “sem-vergonhice” e “falta de limites” do governador Wilson Witzel para tentar envolver Jair Bolsonaro e sua família no assassinato de Marielle Franco.

No vídeo, o deputado diz que a Globo estaria preparando outra reportagem, “nos moldes daquela do porteiro” para incriminar os Bolsonaro. Segundo ele, essa suposta reportagem seria divulgada entre o Jornal Nacional deste sábado e o Fantástico, no domingo.

Otoni de Paula lembra que é do mesmo partido do governador, mas não é cúmplice da “máquina” que ele montou no Estado. O deputado insiste para que apoiadores de Bolsonaro divulguem o vídeo. A “armação” seria uma conversa de um miliciano com outro para “incriminar Flávio, incriminar Carlos, incriminar o próprio presidente da República no caso Marielle”. Mas que a conversa seria “toda montada”.