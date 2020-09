Carlos ataca ONGs e fala em ‘movimento orquestrado contra Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou o Twitter para atacar ONG’s ambientais no momento em que o País sofre com as queimadas que atingem o Pantanal e a Amazônia. Sempre muito agressivo nas redes sociais, o 02 havia baixado o tom de suas postagens, mas voltou à carga na noite de segunda-feira, 21.

Na publicação, ele falou sobre um suposto panelaço que estaria sendo organizado contra o presidente Jair Bolsonaro, seu pai, no momento da exibição de seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, nesta terça.

“Todas as ONGs vagabundas se organizando nas redes sociais para orquestrar panelaço contra o Presidente amanhã em seu discurso para a ONU. Este tipo de MOVIMENTO ORQUESTRADO jamais será investigado e nem será motivo de inquérito, óbvio! O LÍDER ELEITO DA NAÇÃO é alvo!”, escreveu.