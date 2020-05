Carlos Bolsonaro a Moro: ‘Quem dera fosse ativo assim no governo’

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacou o ex-ministro Sérgio Moro pelas redes sociais, nesta terça-feira, 5. No Twitter, o filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou uma mensagem do ex-juiz e disse que Moro está preocupado “com a biografia e autopromoção” ao denunciar a disseminação de fake news.

“Somos massacrados diariamente com fake news e a vida segue. De novo, Sergio surge com as ‘palavras’ do sistema. O povo sendo algemado, preso, impedido de trabalhar e uns preocupados com biografia e autopromoção. Quem dera fosse ativo assim no governo. Prudência e sofisticação. Cê curte?”, escreveu Carlos.

Na mensagem compartilhada por Carlos, Moro reclama de uma notícia falsa que atribuía ao ex-ministro do Supremo Carlos Ayres Britto declarações a favor de Jair Bolsonaro e críticas ao ex-juiz da Lava Jato.