Para Carlos, transformação não virá rápida por ‘vias democráticas’

Equipe BR Político

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou nesta noite de segunda, 9, pelo Twitter, que a transformação democrática que o País “quer” não ocorrerá por vias democráticas” na velocidade que almejamos”. Já em postagem seguinte, o filho do presidente disse que “o governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tanta nos recolocar nos eixos”. Segundo ele, “os avanços” são ignorados “e os malfeitores esquecidos”.

As mensagens provocaram diversas reações entre a oposição e seguidores. O PSDB também reagiu pelo microblog às declarações, afirmando que “figuras autoritárias insistem em transformações que não sejam pelas vias democráticas”. Acrescentou que por vias democráticas “o brasileiro elegeu Bolsonaro e tirou o PT” do governo. Pivô da demissão do ex-ministro Gustavo Bebianno, 02 tem forte ascendência sobre as estratégias de comunicação do pai, internado desde domingo para retirada de uma hérnia incisional no abdômen.

Até poucos meses atrás, Carlos não poupava críticas ao vice Hamilton Mourão e ao ex-ministro Santos Cruz em favor do polemista Olavo de Carvalho, gerando instabilidade no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, sempre se colocou ao seu lado. “Algumas pessoas foram muito importantes em minha campanha. Porém, uma se destacou à frente das mídias sociais, com sugestões e conteúdos: Carlos Bolsonaro, meu filho. Não por acaso muitos, que nada ou nunca fizeram para o Brasil, querem afastá-lo de mim (…) Não conseguirão”, escreveu o pai em março deste ano.

O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claro$ lamentavelmente são rapidamente absorvidos por inocentes. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos… e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

Por vias democráticas o brasileiro elegeu presidentes, apoiou impeachment dos que cometeram irregularidades. — PSDB (@PSDBoficial) September 10, 2019

Por vias democráticas, o brasileiro elegeu Bolsonaro e tirou o PT. — PSDB (@PSDBoficial) September 10, 2019