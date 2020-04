Carlos Bolsonaro diz que Maia ‘incorpora Madre Tereza’ quando é atacado

Da mesma maneira que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, também criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Logo depois de anunciar a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro fez um movimento para tentar trocar a agenda negativa e bateu pesado em Maia, criticando sua gestão à frente da Câmara. Pelas redes sociais, Carlos também disparou contra Maia, a quem se referiu como “Botafogo”.

”Botafogo ataca diariamente o Presidente nas entrelinhas como um belo frouxo e quando recebe uma resposta aberta incorpora a Madre Tereza! Quanto tempo até vir com papinho de que está sendo atacado por robôs do gabinete do ódio como se a humanidade morresse de amores por ele?”, escreveu Carlos.

