Carlos Bolsonaro no Republicanos?

O presidente estadual do Republicanos no Rio de Janeiro, Luís Carlos Gomes, anunciou pela sua conta no Facebook que abonou a ficha de filiação do vereador Carlos Bolsonaro, que estaria, assim, deixando o PSC. Na mesma publicação, Gomes diz que também abonou a ficha de filiação da ex-vereadora Rogeria Bolsonaro, que foi casada com o presidente Jair Bolsonaro e é mãe de Carlos. O filho do presidente, porém, ainda não fez nenhum anúncio oficial sobre sua troca de partido.

“Estamos felizes com a chegada dos novos Republicanos, que vão somar ao nosso projeto”, diz Gomes, que ilustrou a postagem com uma foto ao lado de Rogeria.

Abonamos a filiação do vereador @carlosbolsonaro e de Rogeria Bolsonaro nesta quinta-feira (26). Estamos felizes com a… Publicado por Luis Carlos Gomes em Quinta-feira, 26 de março de 2020

No Rio de Janeiro, o PSC é o partido do governador Wilson Witzel, com quem Jair Bolsonaro tem se desentendido frequentemente. Já o Republicanos tem como principal líder no Estado o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que tem feito a trajetória inversa e buscado a aproximação com o presidente.