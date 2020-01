Carlos cria polêmica com Thammy

Equipe BR Político

Após o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) fazer duas publicações sem legendas, em datas diferentes, de fotos do ator Thammy Miranda junto a sua família, o filho da cantora Gretchen cobrou explicações do filho do presidente Jair Bolsonaro. Nas postagens feitas no Twitter, Thammy aparece ao lado na mulher Andressa e Brito de Miranda, e o filho recém-nascido, Bento.

Thammy, que é transexual, disse querer saber se o vereador compartilhou as fotos como forma de homenagem ou por preconceito. Neste começo de ano com águas tranquilas para o governo, pode estar aí a primeira polêmica gratuita causada pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro.

“Você postou como uma forma de preconceito ou como forma de homenagem? Se for como uma forma de homenagem eu quero vir aqui de novo e agradecer a você. Porque se for uma forma de preconceito, (e você disser:) ‘ah, queria que zoar mesmo, porque o Twitter é meu’… Aí eu queria te processar. Como não quero ser injusto e não vou ser, eu quero cobrar um posicionamento seu”, disse o ator em vídeo publicado no Instagram.

No começo da semana, após Carlos publicar a primeira foto, a cantora Gretchen ameaçou processar o vereador. “Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal (sic).”, comentou a mãe.