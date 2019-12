Carlos chama comunicação do governo de ‘bela porcaria’

Equipe BR Político

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a comunicação do governo “sempre foi uma bela de uma porcaria”. O ataque do 02 aos auxiliares de seu pai foi publicado no Twitter juntamente a um vídeo em que o presidente insinua haver uma relação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ), com ação do Ministério Público em endereços do senador Flávio Bolsonaro (RJ) e de seus assessores.

A comunicação do Palácio do Planalto é comandada pelo secretário Fabio Wajngarten. O ministro da Secretaria Geral do Governo, general Luiz Eduardo Ramos, é responsável pela secretaria. O Planalto disse que “não irá se manifestar” sobre as declarações de Carlos.

“Se eu fosse comunicação do governo, o que sempre foi uma bela de uma porcaria, só neste vídeo trabalharia umas 5 mensagens facilmente. Se não fosse o voluntarismo de quem quer o bem deste país não sei o que aconteceria. De resto, qualquer ilação é lixo”, escreveu Carlos, que volta e meia é apontado como membro do “gabinete do ódio”, grupo de assessores e aliados de Bolsonaro, responsáveis por ataques a opositores e até mesmo a membros do governo via redes sociais.