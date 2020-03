Carlos ‘comemora’ resultados da Economia

Para defender o governo de seu pai, Carlos Bolsonaro foi ao Twitter destacar os bons resultados da Economia neste ano. O vereador conseguiu encontrar pontos positivos em meio a crise econômica que assola o País, causada pelo coronavírus, mas também pela relação conturbada entre governo e Congresso e a demora para enviar as reformas. “Fevereiro a balança comercial fechou com superávit de R$ 3,09 bilhões e na primeira semana de março o registro foi positivo de R$1,04 bilhão. As ações internas e externas são primordiais neste momento global”, comemorou o “02”.

