Carlos confirma que tuíta para o pai, mas pede desculpas

Equipe BR Político

No meio de toda a confusão no PSL, um dos principais mistérios do governo de Jair Bolsonaro foi resolvido: o “02” Carlos Bolsonaro, confirmou que não apenas tem acesso à conta de seu pai nas redes sociais, mas que sai escrevendo sem necessariamente ter o carimbo do presidente da República. Carlos teve que se desculpar em sua própria página no Twitter após ter publicado na perfil de seu pai uma mensagem sobre o julgamento do mérito da prisão após condenação em segunda instância.

“Eu escrevi o tuíte sobre segunda instância sem autorização do Presidente. Me desculpem a todos! A intenção jamais foi atacar ninguém! Apenas expor o que acontece na Casa Legislativa”, disse o vereador carioca. Ao longo do ano, uma série de tuítes provocativos, com o estilo de Carlos, suscitaram dúvidas sobre quem tinha acesso ao perfil do presidente. Um deles foi o polêmico tuíte sobre um ato obsceno durante um bloco de carnaval neste ano.