Carlos contra o ‘liberalismo’ em dia de derretimento da Bolsa

Após bater na ala militar, Carlos Bolsonaro mirou seus ataques contra os “liberais”, grupo representado no governo pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica. E isso bem no dia em que a Bolsa de Valores derrete, o dólar dispara mais uma vez e o mercado demonstra instabilidade diante da queda no preço do petróleo e com o coronavírus. Para assustar quem espera coesão no governo, o filho do presidente postou um vídeo retirado de um canal bolsonarista no Youtube, e que já circula pelo submundo do bolsonarismo há algum tempo, que satiriza os liberais. “Liberalismo. ‘cê curte'”, diz a peça, que mostra o que parece ser uma antiga propaganda de uma loja de ternos masculinos.