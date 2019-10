Carlos de volta ao batente

Equipe BR Político

Depois de um mês afastado do cargo, acaba nesta quarta-feira, 9, o período de licença não remunerada iniciada em 9 de setembro do o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). A volta ao batente, no entanto, deve ser oficializada no Diário Oficial de quinta-feira.

No mês passado, ao pedir a licença, o vereador justificou que o motivo do afastamento era para acompanhar a cirurgia e a recuperação do pai, o presidente Jair Bolsonaro, operado no dia 7 de setembro por conta de uma hérnia incisional.

Amanhã volto fazendo o que sempre fiz! Não gostou, ok! Um forte abraço! 😂👍🏼 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 8, 2019

Em mensagem publicada no Twitter na noite de terça-feira, 8, Carlos anunciou o retorno: “Amanhã volto fazendo o que sempre fiz! Não gostou, ok! Um forte abraço!”. Em outro texto, publicado pouco antes, afirmou que, na prática, já havia voltado a atuar como vereador: “Minha licença não remunerada, após pedido regimental, ainda não acabou, mas hoje estava dando expediente no escritório do Rio de Janeiro. Muitos assuntos em pauta, inclusive projeto de lei que lamentavelmente limita o UBER na cidade do Rio de Janeiro! Até amanhã!”, escreveu na publicação.