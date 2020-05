Carlos debocha de denúncias contra o irmão

O primeiro membro do clã Bolsonaro a sair em defesa do senador Flávio Bolsonaro foi Carlos Bolsonaro. O vereador carioca debochou das denúncias feitas pelo empresário Paulo Marinho. “Tudo é tão verdadeiro quanto a declaração de seu filho dizendo que foi ele que traduziu a conversa de Trump com o Bolsonaro”, disse Carlos em seu Twitter, em referência a André Marinho e à primeira conversa do presidente brasileiro com o norte-americano.

Paulo Marinho é pré-candidato do PSDB à prefeitura do Rio. Neste domingo, em entrevista à Folha, ele afirmou que o senador Flávio Bolsonaro foi avisado por um delegado da Superintendência da PF no Rio de uma operação contra Fabrício Queiroz. E que a ação seria postergada para não atrapalhar a eleição de Jair Bolsonaro.