Carlos usa representação de ‘palhaço’ para defender Bolsonaro

Equipe BR Político

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) defendeu o seu pai, presidente Jair Bolsonaro, em uma publicação que relaciona “feitos” do governo e do presidente e os opõe a uma alegoria representando o ex-presidente Lula, referido como “diabo”. O texto compartilhado nas redes sociais de Carlos refere-se a Bolsonaro como “palhaço”, em menção à representação do presidente feita pela escola Acadêmicos de Vigário Geral no desfile de Carnaval do Rio em uma escultura do palhaço Bozo com a faixa presidencial fazendo gesto de “arminha” com as mãos.

O texto opõe a figura do “palhaço” à do “diabo”, em alusões a Jair Bolsonaro e Lula e tem autoria atribuída a Gustavo Tiné. “O palhaço queria fornecer carteiras estudantis de graça… O diabo não gostou… O palhaço diminuiu o valor do DPVAT…. O diabo não tolerou…. O palhaço indicou ministros por critérios técnicos… O diabo esperneou”, diz a publicação, que menciona também o recente ataque feito pelo presidente à repórter da Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello e cita algumas medidas pleiteadas pelo governo, pautas já defendidas por Bolsonaro, promessas e algumas ações não diretamente relacionadas à sua gestão, como a redução da Selic ao menor nível da história e a recuperação da Petrobrás.