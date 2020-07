Carlos diz que é ‘pré-candidato’ como vereador no Rio

Aparentemente, Carlos Bolsonaro quer manter seu cargo na Câmara de Vereadores do Rio. Apesar da possibilidade de ir morar em Brasília, para ajudar o pai nas demandas presidenciais, o vereador carioca disse em uma rede social que deve concorrer nas eleições deste ano. “Não morarei no Texas ou Marte, continuo no RJ, sou pré candidato, presente nas sessões e tudo segue normal”, disse.

Recentemente, Carlos Bolsonaro se filiou ao Republicanos, partido que o irmão, o senador Flávio Bolsonaro, também integra. Carlos deve servir como um “puxador de votos” para a sigla nas eleições marcadas para novembro. O Republicanos é ligado à Igreja Universal e integra o chamado “Centrão raiz”, parta da base de Jair Bolsonaro na Câmara.