Carlos e Eduardo tiram noite para ‘bater’ nos dissidentes

Dois dos três filhos de Jair Bolsonaro que estão na política tiraram a noite de sábado para “bater” nos dissidentes do bolsonarismo, popularmente conhecidos nas redes sociais dos fãs do presidente como “isentões”. O deputado Eduardo Bolsonaro criticou a mudança de postura dos “traíras” antes e depois das eleições de 2018. “Engraçado, durante a eleição nenhum traíra falou para seus eleitores: ‘Olha, eu sou Bolsonaro, mas me resguardo ao direito de ir contra as orientações dele naquilo que eu julgar entender melhor que ele tá'”, escreveu. “Não confiam no Presidente, mas queriam os eleitores dele.”

Já o vereador Carlos Bolsonaro utilizou de seu estilo inconfundível para atacar os que “tentam criar o Apocalipse onde não existe”. “Discordâncias sempre existirão, contudo o movimento é claro: os zeros do NOVO, junto dos calças encravadas e grupelhos bancados tentam criar o apocalipse onde não existe! São inteligentes e usam aproximação até mesmo com o PT para criar desgaste pleiteando a volta das tesouras.”