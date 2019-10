Carlos ‘estarrecido’ com Major Olímpio

Equipe BR Político

Vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro escreveu no Twitter, na tarde desta terça-feira, 8, que está “estarrecido” com a maneira que o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, trata o presidente Jair Bolsonaro. O comentário coloca ainda mais lenha na fogueira criada por Bolsonaro nesta manhã.

“Com todo respeito ao Major Olímpio. Lembro exatamente como foi sua campanha para senador e dos detalhes no hospital, mas que fazem parte da vida pública. Fico estarrecido da maneira como este senhor trata o presidente hoje! Ninguém é imune à críticas, mas meu Deus! É surreal!”, escreveu Carlos.

Olímpio disse, pela manhã, estar “perplexo” com a afirmação feita por Bolsonaro a um fã, de que deveria “esquecer o PSL” e que o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, estava “queimado pra caramba”. Mais cedo, o senador sugeriu que “é mais fácil resolver o desacordo que ele sair”.