Carlos, indignado: ‘Meu celular?’

O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, mostrou indignação com o fato de o ministro Celso de Mello, do STF, ter encaminhado à Procuradoria-Geral da República pedido de políticos e partidos da oposição para que o seu celular e o do presidente da República sejam apreendidos para perícia em três notícias-crime relacionadas ao inquérito aberto no final de abril para apurar se o presidente tentou obter informações sigilosas de investigações conduzidas pela Polícia Federal que pudessem afetar seu núcleo familiar.

Pelo Twitter, Carlos cobrou da Corte posição sobre outras investigações. “Meu celular? Enquanto isso os do ex-piçóu Adélio protegidos há mais de um ano, processos contra Botafogo, Calheiros e outros sentados em cima há anos. Que crime teria cometido para tamanha velocidade e abuso? Nenhum. A narrativa do sistema continua em pleno vapor!”, escreveu ele nesta manhã de sexta, 22. Caberá ao PGR Augusto Aras avaliar os pedidos.