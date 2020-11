Carlos sobre Doria e Santos Cruz: ‘Limpo a bunda com a gravata dos dois’

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou o Twitter nesta quinta-feira, 12, para atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência Santos Cruz. Com o vocabulário chulo que lhe é de costume, o filho do presidente Jair Bolsonaro escreveu a uma seguidora: “Limpo a bunda com a gravata dos dois!”.

A briga em torno da futura vacina contra a covid-19 foi o pano de fundo para o comentário do candidato à reeleição na Câmara de Vereadores do Rio.

Ontem, na mesma rede social, Santos Cruz questionou o posicionamento em tom de comemoração do presidente sobre a suspensão dos testes da vacina Coronavac ao dizer “mais uma que Jair Bolsonaro ganha”.

“GANHOU DE QUEM? Vacina, qq que seja, é saúde pública. É para a população. Não é assunto particular. O trato tem ser técnico e dentro da lei. Fora disso é irresponsabilidade, falta de noção mínima das obrigações, desrespeito pela saúde dos cidadãos. Vergonha! Sem classificação!”, escreveu o general da reserva.

Em resposta a ele, uma seguidora bolsonarista escreveu: “Oh, quem poderia imaginar que o general da ONU e o candidato da esquerda globalista fariam uma dobradinha… A dica de ouro que o Brasil aprendeu é: jamais confiem em desarmamentistas!”, escreveu.