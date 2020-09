Carlos usa Bolsonaro, mas esnoba Crivella em campanha

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) ignorou o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que disputa a reeleição, em seu material de campanha pela permanência no cargo divulgado nas redes sociais nos dois primeiros dias de campanha. O “02”, no entanto, fez questão de atualizar todas as suas fotos de perfil para uma imagem em que aparece ao lado do pai, o presidente Jair Bolsonaro.

A tática é a mesma de Crivella, que ontem atualizou suas redes com uma montagem ao lado da vice, a tenente-coronel Andréa Firmino, e de Bolsonaro, que goza de aprovação recorde a seu governo, segundo última pesquisa Ibope. Crivella, por outro lado, sofre com a mais alta rejeição entre os candidatos à Prefeitura e com a péssima avaliação de sua gestão entre os cariocas, de acordo com levantamento de semana passada do Paraná Pesquisas.

O menosprezo a Crivella enfraquece a estratégia do Republicanos. No início do ano, quando o navio Aliança pelo Brasil – partido que o presidente Bolsonaro pretendia lançar – deu sinais de que iria afundar, o partido ligado à Igreja Universal recebeu integrantes do clã Bolsonaro (Carlos e o senador Flávio) e até mesmo uma agregada, a candidata à Câmara do Rio Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair e mãe dos três filhos políticos do presidente. A intenção era alavancar a candidatura de Crivella à reeleição e aumentar a bancada do Republicanos na Casa.