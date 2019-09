Carlos Viana se despede do BC

Equipe BR Político

Nesta quinta-feira, 26, após a apresentação do Relatório Trimestral de Inflação, o diretor de política econômica do Banco Central (BC), Carlos Viana, deixará o cargo. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação de Fábio Kanczuk para assumir o cargo, a mensagem está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A saída de Viana se deu “por razões pessoais”, de acordo com o BC.

Após a indicação formal do nome de Kanczuk ao Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deverá marcar uma sabatina para apreciação do nome e ocorrerá uma votação no colegiado para aprovação do indicado, o que deverá ser seguida de apreciação pelo plenário da Casa. Somente depois desse trâmite, ele poderá assumir o cargo no BC.

Kanczuk foi secretário de Política Econômica entre setembro de 2016 e outubro de 2018, quando assumiu o cargo de representante do Brasil junto ao Banco Mundial, segundo o Broadcast Político. Ele é bacharel em engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Ph.D. em Economia pela Universidade da Califórnia, Los Angeles.