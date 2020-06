Carlos volta as baterias contra Mourão, de novo

Os bolsonaristas adoram criticar a imprensa, mas não vivem sem ela.

Depois que Eliane Cantanhêde mostrou, em sua coluna no Estadão nesta sexta-feira, que perdeu fôlego a possibilidade de avançarem as representações contra a chapa Bolsonaro-Mourão na Justiça Eleitoral para que a paranoia de que o vice-presidente está à espreita de um golpe voltasse com força total no entorno do governo.

O primeiro a puxar o coro é, como sempre, o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente. Neste sábado, no Twitter, Carlos comparou a agenda do pai na véspera, se reunindo com ministros, com a de Hamilton Mourão, que se reuniu com um colunista da revista Época que está no “índex” da família como sendo hostil a Bolsonaro.

Agenda pública do dia do Governo: o Presidente Bolsonaro se reuniu com o Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o vice-presidente General Hamilton Mourão recebeu o jornalista Guilherme Amado. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 19, 2020

Com a perda de força da possibilidade de cassação da chapa, vocalizada pelo próprio Luis Barroso, presidente do TSE, em entrevista na última segunda-feira no Roda Viva, voltou a circular a possibilidade de que o impasse político e institucional no qual Bolsonaro mergulha resulte em seu impeachment.

Com isso, Mourão, que subira o tom em artigo no Estadão diante da possibilidade de ser engolfado pela cassação da chapa toda, voltou a se afastar de Bolsonaro, moderou de novo o discurso e se reaproximou da imprensa.

Carlos, portanto, não deixa de fazer a leitura correta dos movimentos. Mas a paranoia com Mourão não encontra amparo em nenhuma articulação que tenha o vice à frente, como ocorria com Michel Temer em relação a Dilma Rousseff, por exemplo. Pelo menos por enquanto o vice não só não deu a anuência para que se avance em articulações pelo impeachment como não é considerado “confiável” pelos atores políticos que poderiam conduzir um processo, como os congressistas.