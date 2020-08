Cármen Lúcia: ‘Benza Deus e a imprensa livre do meu País’

Cármen Lúcia, relatora no STF da ação da Rede sobre o “dossiê antifascista” elaborado por uma secretaria do Ministério da Justiça, agradeceu a imprensa por ter revelado a formulação do documento. Segundo a ministra, o próprio André Mendonça afirmou que só soube do dossiê por meio de notícias jornalísticas.

“O ministro da Justiça diz nos autos, afirma, escreveu, assinou e encaminhou: só teve conhecimento de sua possível existência pela imprensa. Benza Deus a imprensa livre do meu País. E benza Deus que temos um poder Judiciário que toma conhecimento disso e que dá a importância devida para garantia da democracia”.