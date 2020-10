Cármen Lúcia mantém multa a Joice por postagem contra Requião

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, liminarmente, decisão dos Juizados Especiais de Curitiba que determinou à deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), candidata à Prefeitura de São Paulo, a retirada de postagens em suas redes sociais contra o ex-senador Roberto Requião (MDB). Ao conceder parcialmente a medida cautelar solicitada pela deputada, a relatora manteve, no entanto, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 20 mil.

Em 2017, Requião ajuizou duas ações de indenização por danos morais contra Joice, que atuava como jornalista. A primeira diz respeito a uma postagem no Facebook em que ela o acusava do suposto recebimento de R$ 425 mil a título de pensão especial. A segunda tratava de um vídeo no YouTube contra o ex-parlamentar. Requião alegava que os conteúdos eram inverídicos e que as condutas de Joice teriam o objetivo de difamá-lo, extrapolando a crítica jornalística.

Segundo a ministra, o sistema de direito vigente garante as liberdades como expressão da dignidade humana. “Mas, ao se valer da expressão como ofensa ou ilícito contra o outro, não se tem o exercício de liberdade, mas de anti-direito”, afirmou.

Em relação à indenização, a ministra observou que, de acordo com o entendimento do STF, os autores dos atos respondem pelos excessos após a apuração dos danos causados, como ocorreu no caso, em que houve apuração judicial de danos e a determinação do valor a ser pago ao ofendido. “Responde pelos danos quem atua em detrimento ou ofensa a direito de outrem, o que, nos termos da decisão reclamada, teria sido comprovado”, disse. As informações são do STF.