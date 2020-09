Cármen Lúcia também contraiu covid-19 na posse de Fux

A ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, testou positivo para a covid-19. Ela é a nona autoridade a contrair a doença após a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux, que também foi infectado, no último dia 10. A informação, divulgada pelo Blog do Fausto, foi confirmada por fontes ouvidas pela reportagem. Procurado, o gabinete de Cármen não se manifestou até a publicação do texto.

Desde o início da pandemia, ao menos 157 servidores do Supremo, incluindo colaboradores e estagiários, foram diagnosticados com a covid-19. Na última semana, o STF emitiu um alerta para a possibilidade de contaminação entre os presentes na cerimônia de posse de Fux.

Em nota divulgada na semana passada, o STF informou que “todas as medidas de segurança, protocolos e procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde foram adotados rigorosamente para a realização da solenidade de posse da nova gestão”.

As medidas incluíram o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura dos profissionais e dos convidados da cerimônia, a disponibilidade de álcool em gel e adesivos indicativos de distanciamento social.