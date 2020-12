Cármen Lúcia vota contra reeleição: 5 x 2

A ministra Cármen Lúcia votou contra a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A ministra acompanhou Marco Aurélio Mello na votação que está acontecendo no plenário virtual do STF. “A alternância no poder e a renovação política prestigiam o princípio republicano, não se podendo extrair do § 4º do art. 57 da Constituição da República autorização para a reeleição dos membros das mesas legislativas a assegurar-se eternização em cargo do poder sujeito a alternância a cada dois anos”, justificou.

Ainda faltam os votos de Luiz Fux, presidente da Corte, Edson Fachin, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram pela reeleição. Nunes Marques votou para que apenas Alcolumbre possa se reeleger.