Carnaval da pandemia: maioria dos brasileiros vai ficar em casa, aponta pesquisa

Diante da aceleração da pandemia de covid-19, a grande maioria dos brasileiros vai ficar em casa durante o feriado de carnaval. É o que indica levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, em que 71, 2% dos entrevistados usaram essa justificativa.

O carnaval deste ano ocorre entre 13 e 16 de fevereiro. As festividades nas principais cidades do País foram canceladas ou adiadas, como os desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo, assim como os blocos de rua na capital paulista e os trios elétricos na Bahia.

Ainda assim, 15,5% dos entrevistados afirmaram que vão viajar no período e apenas 3,2% disseram que, apesar das restrições, pretendem sair às ruas para festejar. Outros 5,8% apontaram outras opções e 4,2% disseram que não sabem ou não responderam.

O público que pretende sair às ruas para festejar é formado por jovens: 8,6% estão no grupo que tem de 16 a 24 anos e 5,4% entre os que têm de 25 a 34 anos. Por região, os que mais planejam “botar o bloco na rua” são os moradores do Nordeste (4,3%), seguido por Norte e Centro-Oeste (3,1%) – o menor índice é o do Sul (1,9%).

A pesquisa foi feita por telefone, entre os dias 4 e 8 de fevereiro, com 2.156 brasileiros dos 26 Estados e do Distrito Federal. O levantamento está registrado no Conselho Regional de Estatísticas da 7ª Região sob o nº 3122/20.