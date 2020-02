Carnaval deve movimentar R$ 8 bi

Equipe BR Político

A perspectiva da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que o carnaval deste ano movimento cerca de R$ 8 bilhões na economia brasileira. Isso representaria um aumento real de 1% em relação ao obtido em igual período do ano passado e o maior volume desde 2015, segundo o Broadcast Político. O Rio de Janeiro deve ficar com a maior fatia deste bolo, com R$ 2,68 bilhões, seguido por São Paulo com R$ 1,94 bilhão e Bahia com R$ 1,36 bilhão. O maior crescimento, entretanto, será dos paulistas, com alta de 5,4%.