Carne bovina brasileira sob o lento compasso dos EUA

Equipe BR Político

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) deixou Washington nesta quarta, 20, só com uma promessa do país aliado do Brasil sobre a reabertura do mercado americano para a importação de carne bovina fresca brasileira. “A carne é um assunto extremamente técnico. Eles estão terminando a análise dos dados que o Brasil enviou rapidamente na consulta que foi feita e eles vão, em algumas semanas, me dar qual será o próximo passo, se vão precisar ir lá (no Brasil). Se forem lá, (dirão) a data marcada, enfim, como é que vamos fazer daqui pra frente”, afirmou a ministra, ressaltando que espera uma resposta “em breve”, segundo informa o Estadão.

Questionada se os americanos deram sinalização de quanto tempo essa análise pode levar, ela afirmou que “em breve pode ser esse mês, no mês que vem ou no ano que vem”.