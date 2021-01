Carreata pró-impeachment reúne 500 veículos em Brasília, diz PMDF

Os movimentos de esquerda Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizaram carreata a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste sábado, 23, em Brasília. De acordo com a assessoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), cerca de 500 veículos participaram do protesto. O Batalhão de Trânsito da PM fez o acompanhamento do ato e nenhuma ocorrência havia sido registrada até a publicação deste texto.

Ao som de buzinas, manifestantes pediram o fim da gestão do presidente da República. “Acabou, acabou! Vai embora (Bolsonaro), leva toda a sua gangue”, gritou uma manifestante. A fila de carros saiu da Torre de TV de Brasília e passou pela Esplanada dos Ministérios e por vias secundárias que cruzam a capital de norte a sul.

A presidente nacional do PT,Gleisi Hoffmann, que também marcou presença na carreata, convocou a população a manter as cobranças pela saída do presidente da República em manifestações, panelaços e pressão nas redes sociais. “Para aqueles que dizem que colocar o impeachment agora é gerar instabilidade no Brasil, nós temos que responder que a instabilidade já está acontecendo e a crise está grave. E a instabilidade tem nome: Jair Bolsonaro”, declarou, registra o Estadão.

“Ao lado da luta da vacina para todos, pelo fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), ao lado da luta pela renda emergencial para que nosso povo não passe fome, a principal luta política é tirar Bolsonaro. Por isso é muito importante as manifestações que estamos fazendo”, acrescentou.

Segundo avaliação da porta-voz do partido Rede Sustentabilidade no DF,Ádila Lopes, feita à reportagem, a mobilização deste sábado foi um “esquenta” para o ato previsto para o dia 31 de janeiro – na véspera das eleições para a presidência da Câmara e do Senado.

No domingo, 24, o Movimento Brasil Livre e o Vem pra Rua, ambos de direita que protagonizaram protestos pelo afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, puxam atos em 6 cidades do País. Em São Paulo, será na praça Charles Miller, às 10h30. No Rio, no Extra da avenida Rio Branco, no mesmo horário. Em Belo Horizonte, na praça do Papa, às 15h. Em Belém, na avenida da Doca de Souza Franco, às 9h.