Carro da Presidência promove ‘carreata’ em Brasília

Vera Magalhães

O presidente Jair Bolsonaro interrompeu o isolamento a que está submetido desde que, segundo informações da Presidência, fez novo exame para detectar infecção pelo novo coronavírus e, com carros oficiais de uma comitiva, participou de atos em favor de seu governo e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal na Esplanada dos Ministérios.

A informação foi dada pela Folha, que presenciou o desfile de carro do presidente, carros de apoio e ambulância na Esplanada. Questionada pelo jornal, a Secom informou que o presidente cumpre “agenda pessoal”, apesar do largo uso de aparato do governo.

A reportagem do Estadão também acompanha, de carro, o desfile dos carros oficiais na manifestação, que tem pauta anti-Congresso e anti-STF.

Bolsonaro não desceu do carro, mas passou a comandar uma espécie de carreata, pois simpatizantes passaram a seguir o veículo oficial e a buzinar.

Como o presidente não abriu os vidros, passou-se a especular sobre a possibilidade de ser uma nova “pegadinha”, nos moldes da que ele promoveu ao colocar o humorista Marvio dos Anjos, o Carioca, dentro do carro oficial vestido de presidente. Se alegar isso, o presidente terá fornecido uma mentira oficial da Secom, que informou que ele cumpria agenda pessoal e, portanto, estava no carro.