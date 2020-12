Casagrande autoriza compra de vacina sem registro da Anvisa

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), sancionou na terça, 29, uma lei que autoriza o Estado a realizar compra de vacinas contra o novo coronavírus sem autorização da Anvisa, mas que tenham registros das quatro agências reguladoras estrangeiras: FDA, dos Estados Unidos; European Medicines Agency, da União Europeia; Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), do Japão; e a National Medical Products Administration (NMPA), da China.

A lei também atinge medicamentos e equipamentos de combate à pandemia, que, como os imunizantes, devem também ter aprovação dos respectivos países.