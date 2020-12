Casagrande diz que está ‘vencido o debate ideológico’ sobre as vacinas

Com a inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Imunização contra a covid-19, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), considera que a guerra em torno da vacina está superada. Governadores marcaram presença, nesta quarta-feira, 16, na cerimônia de lançamento do plano.

“O Plano Nacional de Imunização contempla a compra de todas as vacinas registradas na Anvisa. Vencido o debate ideológico na aquisição do imunizante, agora é acompanhar os registros para que sejam rápidos e seguros. Aí sim precisaremos ser rápidos em fazer chegar a vacina a todos”, escreveu Casagrande no Twitter.