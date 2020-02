Casamento de Zambelli reúne ministros em templo maçônico

Equipe BR Político

O casamento em um templo maçônico da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) com o coronel Aginaldo de Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança, foi realizado na noite de sexta, 14, com a presença de, ao menos, três ministros: Sérgio Moro, enquanto padrinho dos noivos, Abraham Weintraub, Ernesto Araújo e a secretária Regina Duarte. Esta, acompanhada de Nabhan Garcia. A cerimônia foi amplamente fotografada e divulgada nas redes, com direito, inclusive, a vídeo do ministro da Segurança “abençoando” os recém-casados.