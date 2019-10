Caso cassado, deputado do PSL ameaça: ‘Vou sacudir o Brasil’

Equipe BR Político

Deputado que gravou a reunião da bancada do PSL em que o líder do partido, Delegado Waldir (GO), chama Jair Bolsonaro de “vagabundo” e fala que vai “implodir o presidente”, Daniel Silveira (PSL-RJ) escreveu a aliados que caso seja retaliado no Conselho de Ética do partido, ele irá prejudicar o Legislativo inteiro. “Alerto sobre a tentativa de pedir cassação de mandato. Garanto que não estão acostumados com alguém como eu. Tenho muita coisa para foder o parlamento inteiro. Eu vou bagunçar o coreto de todo mundo, vou sacudir o Brasil. Espero que possamos, depois de tudo, encontrar meios de achar um caminho”, ameaçou ele, informa a colunista Bela Megale, de O Globo. Questionado pela reportagem se mantinha a posição, o parlamentar disse que tratou-se de uma reação “no calor do momento”.