Caso Marielle: Polícia prende mais 4 suspeitos

Equipe BR Político

Na manhã desta quinta-feira, 3, a Polícia Civil do Rio cumpriu os quatro novos mandados de prisão expedidos pela Justiça para a Operação Submersus. O grupo é acusado de ocultar armas e munição pertencentes a Ronnie Lessa, principal suspeito de ser o executor da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes.

Os quatro são acusados de ajudar a descartar no mar as armas usadas no crime. A submetralhadora que teria sido usada para matar Marielle e Anderson até hoje não foi encontrada. Os acusados foram levados para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), segundo o Estadão. A vereadora e o motorista foram executados há quase um ano e meio.

No mês passado, em ato final na PGR, a ex-procuradora-geral Raquel Dodge pediu ao STJ a federalização da investigação aberta no Rio de Janeiro para apurar supostas irregularidades na investigação do assassinato da vereadora do motorista. O pedido, no entanto, ainda precisa ser aceito pelo tribunal.

A medida, se aceita, fará com que a Justiça Federal, e não mais ao Judiciário local, fique incumbida do julgamento do caso. No mesmo pedido de deslocamento da competência para julgamento, Raquel Dodge apresentou pedido de abertura de um novo inquérito contra suspeitos que teriam participado de uma “encenação de investigação” para conduzir a apuração a falsos mandantes e esconder a verdadeira autoria dos assassinatos.