Caso Queiroz embala

Equipe BR Político

Com a decisão do STF de liberar investigações amparadas em relatórios do Coaf, o caso Fabrício Queiroz adquiriu novo ritmo e as investigações ganharam dinamismo e foco. É este o foco de análise a respeito dos novos desdobramentos do inquérito publicada pelo repórter Wilson Tosta, da sucursal do Rio do Estadão.

Para ele, os promotores saíram de uma fase de “gabinete”, focada no levantamento de documentos em cartórios, para a etapa de coleta de material em campo para tentar comprovar hipóteses levantadas nos primeiros meses de investigação. Ele lembra que, quando questionados no início do ano sobre a lentidão de seus passos, os promotores sempre disseram que agiam com cuidado para buscar provas consistentes.