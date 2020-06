‘Caso Queiroz fale tudo que sabe, não fica ninguém de pé’, diz senador

Para o senador Humberto Costa (PT-PE), caso Fabrício Queiroz fale “tudo que sabe, não fica ninguém de pé com sobrenome Bolsonaro”. Queiroz foi preso nesta manhã de quinta, 18, numa propriedade de um dos advogados do filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, no âmbito das investigações das rachadinhas no gabinete de Flávio quando era deputado, na Alerj. Outros parlamentares da oposição, como o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), usam a hashtag #DelataQueiroz nas redes sociais.

A assessora Alessandra Esteves Marins, atualmente lotada no gabinete de Flávio no Senado, também é alvo da operação. Ela está lotada em um cargo de confiança, em um escritório de apoio ao senador na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Sobre as relações da família Bolsonaro com Queiroz, a filha do ex-assessor de Flávio, a personal trainer Nathália, foi assessora de Jair Bolsonaro quando ele era deputado, de dezembro de 2016 a outubro de 2018. Foi Queiroz quem apresentou o miliciano Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro deste ano, a Flávio. O senador entregou a Medalha Tiradentes a Adriano dentro da cadeia, quando ele estava preso por assassinato.