Caso Queiroz: MP pede que Flávio perca o mandato em caso de condenação

Em pedido feito à Justiça, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) quer que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) perca o cargo se for condenado, com trânsito em julgado, no âmbito do Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das “rachadinhas” supostamente praticadas pelo filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. O pedido consta na denúncia apresentada ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do RJ no dia 19.

Além de Flávio, o ex-assessor Fabrício Queiroz também foi denunciado. Ele é apontado como operador do esquema. Outras 15 pessoas, incluindo a mulher do senador, Fernanda Figueira, a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, e duas filhas do casal, foram acusados por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. A denúncia se tornou pública no último dia 4.

Os promotores pedem ainda que, caso os denunciados sejam condenados, devam ser impedidos de exercer função pública pelo período de oito anos após o cumprimento das penas. As informações são do G1.