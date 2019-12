Caso Queiroz ‘queimando’ o presidente?

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro aparentemente tem motivos para ficar irritado com os desdobramentos da investigação sobre o “caso Queiroz”, que envolve uma investigação contra seu filho Flávio Bolsonaro, por suposto esquema de rachadinha na Alerj. A Coluna do Estadão deste domingo traz uma pesquisa da Quaest Consultoria, do cientista político Felipe Nunes, que mostra que para 68% dos entrevistados o envolvimento do “01” prejudica a imagem do presidente.

Mas nem tudo que a pesquisa trouxe foi negativo para Bolsonaro. Mesmo com Flávio Bolsonaro envolvido na investigação, a avaliação positiva do presidente oscilou de 26% para 29% entre novembro e dezembro. A negativa caiu de 36% para 32%